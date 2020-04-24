2020-04-24T14:21:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 24 апреля 2020 года составило 4 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 24 апреля 2020 года
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Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 24 апреля 2020 года составило 4 человекаЧисло умерших из-за коронавируса в Тульской области на 24 апреля 2020 года составило 4 человекаФото: материалы пресс-служб
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В тульской больнице ушел из жизни 82-летний житель Ефремова. У него был подтвержден COVID-19.

Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии с признаками острой респираторной недостаточности. Ситуацию осложняла патология сердечно-сосудистой системы, атеросклеротический кардиосклероз.

Тульские медики пытались его спасти на протяжении 9 дней. Их консультировали специалисты Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. Но пациента спасти не удалось. Пенсионер скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии.

Таким образом, число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 24 апреля 2020 года составило 4 человека.

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Еще четверо жителей справились с болезнью (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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