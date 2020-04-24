Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 24 апреля 2020: диагноз подтвердился у 44 человек
По состоянию на 24 апреля, в Тульской области коронавирус подтвердился у 44 человек. Заболели COVID-19 жители Тулы, Донского, Алексинского, Арсеньевского, Белевского, Богородицкого, Щекинского, Ефремовского, Новомосковского, Киреевского, Узловского и Заокского районов.
Из них 5 человек работают в Московской области, 6 человек контактировали с прибывшими из столичного региона, остальные контактировали с заболевшими. Всех больных своевременно изолировали.
Таким образом, общее число заболевших за все время в Тульской области достигло 505 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU