2020-04-24T14:21:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 24 апреля 2020: диагноз подтвердился у 44 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 24 апреля 2020
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В Тульской области коронавирус подтвердился у 44 человекВ Тульской области коронавирус подтвердился у 44 человекФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 24 апреля, в Тульской области коронавирус подтвердился у 44 человек. Заболели COVID-19 жители Тулы, Донского, Алексинского, Арсеньевского, Белевского, Богородицкого, Щекинского, Ефремовского, Новомосковского, Киреевского, Узловского и Заокского районов.

Из них 5 человек работают в Московской области, 6 человек контактировали с прибывшими из столичного региона, остальные контактировали с заболевшими. Всех больных своевременно изолировали.

Таким образом, общее число заболевших за все время в Тульской области достигло 505 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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