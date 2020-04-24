2020-04-24T14:21:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Сотрудникам полиции, МЧС и оборонщикам разрешили по возвращении в Тульскую область не соблюдать самоизоляцию

Губернатор внес изменения в указ о дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности
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Требование самоизоляции по возвращении в регион из командировок не распространяется на сотрудников правоохранительных и следственных органовТребование самоизоляции по возвращении в регион из командировок не распространяется на сотрудников правоохранительных и следственных органовФото: Алексей ФОКИН
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По возвращении в Тульскую область из командировок сотрудники ФСБ, полиции, прокуратуры, Следственного комитета, МЧС, а также оборонно-промышленных предприятий могут не соблюдать требование самоизоляции. Соответствующие изменения в Указ о дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности, внес губернатор Алексей Дюмин.

Остальные въезжающие в регион по-прежнему должны сообщать о о своем прибытии и месте пребывания на горячую линию 8-800-200-71-02 или через электронную форму на covid.tularegion.ru. А также в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции.

Кроме того, согласно новой редакции документа в гостиницах разрешается бронирование мест для медицинских работников и их размещение.

А перечень общественных пространств, которые нельзя посещать, пополнила территория лыжероллерной трассы имени В.П. Веденина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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