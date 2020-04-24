Коронавирус в Тульской области, последние новости на 24 апреля 2020: эпидситуация в регионе остается напряженной

Эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной - число заболевших растет, возможность заражения велика. В большинстве новых выявленных случаев короновирус подтвердился у людей, посещавших другие регионы, и тех, кто с ними контактировал.

По состоянию на 23 апреля, в Тульской области коронавирус подтвердился у 25 человек. Заболели жители Тулы, Новомосковска, Щекинского, Узловского, Киреевского, Веневского, Заокского и Ясногорского районов.

Из них в Московской области работают 4 человека, 4 человека контактировали с прибывшими из столичного региона. Остальные заразились после контакта с заболевшими ранее. Всех пациентов своевременно изолировали.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 461 человек. Число муниципалитетов, в которых не было зафиксирован COVID-19 уменьшилось. Теперь их 4 - Чернский, Дубенский, Асеньевский, Воловский.

Сейчас коронавирус зарегистрирован в Туле, Донском, Ефремовском, Алексинском, Новомосковском, Куркинском, Одоевском, Ясногорском, Узловском, Заокском, Щекинском, Белевском, Веневском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Кимовском, Киреевском, Каменском, Плавском и Богородицком районах.