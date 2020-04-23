2020-04-23T15:56:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Электронные пропуска в Тульской области: уже практически реальность

23 апреля Тульская область стала доступна в приложении, которое предназначено для получения цифровых пропусков
Игорь КОПЫТОВ
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Электронные пропуска в Тульской области: уже практически реальностьЭлектронные пропуска в Тульской области: уже практически реальностьФото: соцсети
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В мобильном приложении «Госуслуги «Стоп COVID-19», с помощью которого можно получить электронный пропуск, теперь можно выбрать и Тульскую область.

Пока он запущено в тестовом режиме. Однако, как правило, приложение работает в отдельных регионах, где приняты меры по ограничению передвижения. Так что с большой долей вероятности в ближайшее время можно ожидать введения более жестких ограничений на территории Тульской области.

При входе в приложение уточняются данные, место регистрации и фактического проживания. После можно зарегистрировать свой выход из дома. На выбор предлагается несколько причин, в том числе «на работу», «в магазин или аптеку», «выгул собаки», «в больницу», «по личным делам». По разным поводам – разное время действия электронного пропуска.

Далее необходимо ввести данные о пункте назначения, и на выходе - QR-код, который можно распечатать, а можно сохранить в памяти мобильного устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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