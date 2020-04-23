Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 23 апреля 2020: диагноз подтвердился у 25 человек

По состоянию на 23 апреля, в Тульской области коронавирус подтвердился у 25 человек. Заболели жители Тулы, Новомосковска, Щекинского, Узловского, Киреевского, Веневского, Заокского и Ясногорского районов.

Из них в Московской области работают 4 человека, 4 человека контактировали с прибывшими из столичного региона. Остальные заразились после контакта с заболевшими ранее. Все пациенты своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 461 человек. Выздоровели 53 человека.