Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 23 апреля 2020: диагноз подтвердился у 25 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 23 апреля 2020
Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 23 апреля 2020: диагноз подтвердился у 25 человекФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 23 апреля, в Тульской области коронавирус подтвердился у 25 человек. Заболели жители Тулы, Новомосковска, Щекинского, Узловского, Киреевского, Веневского, Заокского и Ясногорского районов.
Из них в Московской области работают 4 человека, 4 человека контактировали с прибывшими из столичного региона. Остальные заразились после контакта с заболевшими ранее. Все пациенты своевременно изолированы.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 461 человек. Выздоровели 53 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU