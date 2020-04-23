Коронавирус в Тульской области, последние новости на 23 апреля 2020: более 400 заболевших и 3 умерших

За прошедшие сутки зарегистрировано 52 новых случая заболевания COVID-19. Общее число заболевших за весь период – 436 человек, 53 из них полностью выздоровели и выписаны из медицинских учреждений. На карантине находятся 1133 жителя области.

За все время наблюдения больных COVID-19 в регионе зафиксировано три смерти. Заболевание подтвердилось у 70-летней москвички и 68-летней жительницы Донского уже после смерти.

58-летний житель Ясногорска поступил в инфекционное отделение тульской больницы в тяжелом состоянии. Ранее мужчина больше недели самостоятельно лечился дома без положительного эффекта.