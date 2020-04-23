2020-04-22T18:30:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 23 апреля 2020: более 400 заболевших и 3 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 23 апреля 2020
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 23 апреля 2020Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 23 апреля 2020Фото: Алексей ФОКИН
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За прошедшие сутки зарегистрировано 52 новых случая заболевания COVID-19. Общее число заболевших за весь период – 436 человек, 53 из них полностью выздоровели и выписаны из медицинских учреждений. На карантине находятся 1133 жителя области.

За все время наблюдения больных COVID-19 в регионе зафиксировано три смерти. Заболевание подтвердилось у 70-летней москвички и 68-летней жительницы Донского уже после смерти.

58-летний житель Ясногорска поступил в инфекционное отделение тульской больницы в тяжелом состоянии. Ранее мужчина больше недели самостоятельно лечился дома без положительного эффекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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