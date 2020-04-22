Самоизолируемся на даче: что тулякам необходимо взять с собой

Мы поговорили с бывалыми дачниками, психологами и продавцами полезных товаров и составили для вас перечень важных и полезных вещей, которые необходимо взять с собой, если вы надолго уезжаете на дачу:

Связь

Телефон стал неотъемлемым атрибутом нашей жизни. Остаться без него – катастрофа. А на даче может поджидать совсем неожиданный для этого повод – перебои с электричеством. Поэтому, уезжая за город, не забудьте, взять с собой зарядное устройство («пауэрбанк») и заранее полностью зарядить его. Если это необходимо – приобретите. Ритейлеры сейчас предлагают выгодные цены, подарки и бесконтактную доставку. Например, МВидео не только привезет ваш заказ, но и сделает дополнительную скидку за онлайн-покупку. И не забудьте на телефонах заранее пополнить счет.

Работа и учеба

Работа и учеба

Многие туляки перешли на удаленную работу, а школьники почти месяц учатся онлайн. Для продолжения этих процессов на даче - понадобится интернет. Озаботьтесь тем, чтобы организовать себе условия доступа в сеть за городом. Одного телефона для этого может быть недостаточно. Лучше купить мобильный интернет-модем, который позволит раздавать интернет сразу на несколько устройств. И не забудьте взять с собой нужные материалы и школьные учебники.

Отдых и развлечения

Отдых и развлечения

Важной частью привычной жизни на даче будут отдых и развлечения. Возьмите с собой книги, которые давно планировали прочитать, скачайте новые рецепты, постарайтесь почаще гулять на свежем воздухе, составьте список фильмов, за которыми будете коротать вечера в кругу семьи. И если телевидения на даче до сих пор не было, - самое время сделать это. Идеальным решением для дома будет Спутниковое ТВ. Например, в МТС сейчас комплект Спутникового оборудования можно приобрести вместе с сим-картой с безлимитным мобильным интернет-тарифом и решить сразу две задачи.

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Домашние животные

Домашние животные

Многие переберутся на дачу вместе с домашними любимцами. Советуем заранее закупить для них все необходимое, - вдали от города не всегда можно быстро пополнить запасы корма, лакомства, витамины, наполнители или игрушки. Неплохо успеть повторить все прививки от вирусных заболеваний и бешенства. Кроме того, весной в траве могут быть клещи, укус которых для животных также опасен, как и для людей. Перед поездкой купите все необходимые средства защиты ваших любимцев. Во избежание лишних контактов – зоотовары закажите с доставкой. Например, интернет-магазин Zoo71 при заказе от 1000 рублей – доставит вам все бесплатно.

Еда и вода

Еда и вода

Последнее, но важное. Прежде, чем отправитесь в путь, уточните обстановку «на местности» -открыты ли продуктовые магазины и аптеки, осуществляется ли в ваш «дачный» район доставка продуктов. Захватите с собой запасы еды на первое время. Если до этого раньше дачного сезона вы не выбирались на дачу, обязательно возьмите воду на первые несколько дней из расчета 4-5 литров на человека в сутки: режим водоснабжения зимой и в дачный сезон могут отличаться во многих СНТ. Поэтому лучше подстраховаться на этот случай.

И помните – трудности временны. При этом достижения прогресса все-таки сделали нашу жизнь намного проще, чем она была еще какие-то 25 лет назад: доступная мобильная связь, интернет и доставка продуктов, цифровое ТВ, работа и образование онлайн. Будьте здоровы!