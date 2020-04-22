Николай Воробьев: Мы считаем, что вместо легковых автомобилей необходимо купить машины «скорой помощи»
С таким предложением выступила фракция «Единая Россия» в Тульской областной Думе
Николай Воробьев: Мы считаем, что вместо легковых автомобилей необходимо купить машины «скорой помощи»Фото: материалы пресс-служб
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Фракция «Единая Россия» в Тульской областной Думе выходит с инициативой ходатайствовать перед правительством региона о направлении средств, запланированных в бюджете на покупку автомобильного транспорта для Тульской областной Думы, на приобретение автомобилей «скорой помощи».
Руководитель фракции «Единая Россия» в Тульской областной Думе Николай Воробьев намерен обратиться к депутатам всех думских фракций и политических объединений поддержать это предложение.
ИСТОЧНИК KP.RU