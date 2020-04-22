2020-04-22T14:04:10+03:00
Общество

Николай Воробьев: Мы считаем, что вместо легковых автомобилей необходимо купить машины «скорой помощи»

С таким предложением выступила фракция «Единая Россия» в Тульской областной Думе
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Николай Воробьев: Мы считаем, что вместо легковых автомобилей необходимо купить машины «скорой помощи»Николай Воробьев: Мы считаем, что вместо легковых автомобилей необходимо купить машины «скорой помощи»Фото: материалы пресс-служб
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Фракция «Единая Россия» в Тульской областной Думе выходит с инициативой ходатайствовать перед правительством региона о направлении средств, запланированных в бюджете на покупку автомобильного транспорта для Тульской областной Думы, на приобретение автомобилей «скорой помощи».

Руководитель фракции «Единая Россия» в Тульской областной Думе Николай Воробьев намерен обратиться к депутатам всех думских фракций и политических объединений поддержать это предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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