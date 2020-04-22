2020-04-22T11:27:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 22 апреля 2020 года составило 3 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 22 апреля 2020 года
Поделиться:
Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 22 апреля 2020 года составило 3 человекаЧисло умерших из-за коронавируса в Тульской области на 22 апреля 2020 года составило 3 человекаФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

В Тульской области коронавирус подтвердился у двух скончавшихся женщин - у 70-летней москвички и 68-летней жительницы Донского. Обе скончались от двусторонней пневмонии.

Еще один мужчина с дыхательной недостаточностью поступил в инфекционное отделение тульской больницы. 58-летнего жителя Ясногорска в тяжелом состоянии перевели на искусственную вентиляцию легких.

Ранее он более недели самостоятельно лечился дома. Но положительного эффекта не было. Взятый анализ подтвердил наличие COVID-19.

Причиной смерти мужчины стала двусторонняя пневмония на фоне хронической патологии сердечно-сосудистой системы.

У 36-летнего жителя Тулы, инвалида III группы, с оперированным пороком сердца COVID-19 не подтвердился. Напомним, он скончался от двусторонней пневмонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Туляки отказались от свадеб на Красную горку
В Туле на пресечении ул. Пролетарская и К. Маркса столкнулись мотоцикл и легковушка
На трассе в Тульской области легковушка влетела в автопоезд
Житель Тульской области расправился с двумя знакомыми
МЧС предупредило туляков об усилении северного ветра
В Тульской области взялись за дороги, ведущие к больницам
Новый ИТ-продукт «Ростелекома» внесен в реестр отечественного ПО
Алексей Дюмин - главам муниципалитетов в период коронавируса в Тульской области: Не отсиживайтесь в кабинетах
Житель Большой Тулы зарезал знакомого и закопал на приусадебном участке
В Тульской области провели дезинфекцию в «чистых» от коронавируса муниципалитетах
Погода в Туле 22 апреля: облачно с прояснениями и +7 градусов
Туляки не пробились в число победителей Всероссийского семейного онлайн-турнира по русским шашкам
Все о яблоках: таков девиз первого в этом году онлайн-фестиваля от музея-заповедника «Куликово поле»
Завтра, 22 апреля, по многим адресам в Туле не будет электричества
В Туле продезинфицировали почти 3,5 тысячи маршруток
В Тульской области 35 человек нарушили режим самоизоляции
Более 1 млн масок и респираторов получили медики Тульской области
Трое туляков обчистили сарай на дачном участке