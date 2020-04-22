Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 22 апреля 2020 года составило 3 человека
В Тульской области коронавирус подтвердился у двух скончавшихся женщин - у 70-летней москвички и 68-летней жительницы Донского. Обе скончались от двусторонней пневмонии.
Еще один мужчина с дыхательной недостаточностью поступил в инфекционное отделение тульской больницы. 58-летнего жителя Ясногорска в тяжелом состоянии перевели на искусственную вентиляцию легких.
Ранее он более недели самостоятельно лечился дома. Но положительного эффекта не было. Взятый анализ подтвердил наличие COVID-19.
Причиной смерти мужчины стала двусторонняя пневмония на фоне хронической патологии сердечно-сосудистой системы.
У 36-летнего жителя Тулы, инвалида III группы, с оперированным пороком сердца COVID-19 не подтвердился. Напомним, он скончался от двусторонней пневмонии.
ИСТОЧНИК KP.RU