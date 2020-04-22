2020-04-22T11:43:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 22 апреля 2020 года составило 53 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 22 апреля 2020 года
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Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 22 апреля 2020 года составило 53 человекаЧисло выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 22 апреля 2020 года составило 53 человекаФото: материалы пресс-служб
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Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 22 апреля 2020 года составило 53 человека.

Справились с болезнью еще 4 человека. У трех жителей п. Товарковский Богородицкого района заболевание протекало без симптомов, поэтому они проходили лечение на дому под наблюдением медицинских работников. Житель Тулы выписан из больницы после получения повторного отрицательного результата.

Вместе с тем 22 апреля стало известно о 52 новых случаях COVID-19.

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Общее число заболевших за все время составило 436 человек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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