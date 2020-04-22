Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 22 апреля 2020: диагноз подтвердился у 52 человек

По состоянию на 22 апреля 2020 коронавирус в Тульской области подтвердился у 52 человек. Заболели жители Тулы, Донского, Новомосковска, Ефремова, Щекинского, Белевского, Киреевского, Узловского, Плавского, Веневского, Каменского и Ясногорского районов.

Из них 13 человек работают в Московской области, 15 контактировали с прибывшими из столичного региона, остальные - с заболевшими ранее. Всех больных своевременно изолировали.

Общее число заболевших за все время составило 436 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 22 апреля 2020 года составило 3 человека

А у одного скончавшегося туляка COVID-19 не подтвердился (подробности)

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 22 апреля 2020 года составило 53 человека

Справились с болезнью еще 4 человека (подробности)