2020-04-22T11:37:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 22 апреля 2020: диагноз подтвердился у 52 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 22 апреля 2020
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Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 22 апреля 2020: диагноз подтвердился у 52 человекНовые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 22 апреля 2020: диагноз подтвердился у 52 человекФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 22 апреля 2020 коронавирус в Тульской области подтвердился у 52 человек. Заболели жители Тулы, Донского, Новомосковска, Ефремова, Щекинского, Белевского, Киреевского, Узловского, Плавского, Веневского, Каменского и Ясногорского районов.

Из них 13 человек работают в Московской области, 15 контактировали с прибывшими из столичного региона, остальные - с заболевшими ранее. Всех больных своевременно изолировали.

Общее число заболевших за все время составило 436 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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