Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 22 апреля 2020: диагноз подтвердился у 52 человек
По состоянию на 22 апреля 2020 коронавирус в Тульской области подтвердился у 52 человек. Заболели жители Тулы, Донского, Новомосковска, Ефремова, Щекинского, Белевского, Киреевского, Узловского, Плавского, Веневского, Каменского и Ясногорского районов.
Из них 13 человек работают в Московской области, 15 контактировали с прибывшими из столичного региона, остальные - с заболевшими ранее. Всех больных своевременно изолировали.
Общее число заболевших за все время составило 436 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU