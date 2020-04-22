Опасность курения - как бросить!

Никотин в такой же степени психостимулятор, как и наркотики. Только с меньшим периодом действия и эффектом. Но со временем это перерастает в то, что человеку уже не понятно, где стимуляция, а где абстиненция. С лечением табачной зависимости к наркологам обращаются не так часто, как с алкогольной. Многие считают, что это всего лишь привычка, а на самом деле – зависимость. Лечение должно быть комбинированным, как и все остальное в наркологии, то есть сочетание медикаментозных и немедикаментозных методов. Подходить к этому вопросу необходимо серьезно. Табачную зависимость нельзя вылечить моментально и перманентно.

На первом этапе проходит заместительная терапия. Например используются никотиновые жвачки, медикаменты. Лечение должно протекать под наблюдением врача. К медикаментозному способу следует добавить и психотерапию. Благодаря этому можно определить, что кроется за стереотипом «курение помогает снять стресс». Часто открывается, что у человека есть более серьезные психологические проблемы, а порой и психические расстройства.

Если использовать все эти варианты, то привычку получится победить. Если зависимость от табака достаточно долгая, то конечно у человека будет синдром отмены: бессонница, раздражительность, физические неудобства. В данном случае и может помочь комплексная терапия.

ВАЖНО!

Риск распространения коронавирусной инфекции среди населения с учетом курения и других вредных привычек пока недостаточно изучен. Однако употребление табака вызывает неблагоприятные последствия при непосредственном заражении коронавирусом. У пациентов, имеющих незначительный стаж курения (индекс курильщика < 10 пачка/лет) выявляются хронические фарингиты и тонзиллиты, что является фактором более тяжелого протекания инфекции, так как ослаблено иммунное действие ротоглоточного кольца.

Курильщики со значительным стажем (индекс курильщика > 10 пачка/лет) в большинстве своем страдают хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), а в сочетании с COVID-19 такие пациенты чаще других нуждаются в искусственной вентиляции легких. Также у курящих пациентов к вирусной инфекции часто присоединяется бактериальная инфекция, что ухудшает прогноз.