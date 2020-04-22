Открываем дачный сезон без боли в спине

Но такое рвение часто быстро сказывается сильными болями в спине, начинают напоминать о себе боли в шее, пояснице, ломота в суставах.

Для того чтобы найти источник боли, можно пройти специальную диагностику. О возможностях МРТ-диагностики для выявления различных патологий позвоночника и спинного мозга, как пройти МРТ-диагностику и какие есть особенности, мы расспросили врача-рентгенолога Александра Геннадьевича Самошенкова.

- Что делать, если вас мучает боль в шее и нужно ли специальное направление на МРТ-диагностику?

- Прежде всего, надо понять, что существует несколько исследований в области шеи: МРТ мягких тканей и МРТ шейного отдела позвоночника. В случае с любимыми дачами – это МРТ шейного отдела позвоночника. Для того чтобы пройти это исследовние, совсем необязательно брать специальное направление. У нас в клинике его можно пройти и с профилактической целью. Вместе с заключением вы получите рекомендацию врача-рентгенолога, к какому специалисту стоит обратиться с вашей болью и результатом МРТ. Но, если вы не уверены и хотите сначала проконсультироваться с доктором, то тогда вам лучше обратиться к неврологу. Врач проведет осмотр, расспросит вас подробнее о качестве боли, силе и частоте, порекомендует необходимые обследования.

- Как делают МРТ шейного отдела позвоночника?

- Никаких особенных отличий нет: пациент ложится на стол томографа, и ему выполняется сканирование в трех проекциях. Специалист-рентгенолог в это время управляет аппаратом из соседней комнаты и, по необходимости, связывается с пациентом. Все данные передаются на монитор, поэтому врач оценивает состояние шейного отдела по полученным изображениям, а результаты отражаются в заключении.

- Что может показать МРТ шейного отдела позвоночника?

- На МРТ шейного отдела позвоночника мы можем увидеть состояние позвонков, суставов, дисков. Обычно выявляются дегенеративные заболевания, вызванные привычным укладом жизни: остеохондроз, разрушение межпозвонковых дисков с формированием грыж и протрузий, смещение позвонков относительно друг друга, поражение межпозвонковых суставов, выявляются аутоиммунные поражения суставов шейного отдела: болезнь Бехтерева, системные аутоиммунные артрозы.

- Как часто можно проходить такое МРТ?

- МРТ - безвредный тип обследования, поэтому вы можете проходить его так часто, как это необходимо. Например, вы проходите лечение, и нужно наблюдаться в динамике.

- Что делать, если вы просыпаетесь с онемением в пальцах кисти и врач посоветовал проверить позвоночник?

- К онемению пальцев может приводить целый ряд заболеваний, например, полинейропатия, радикулопатия, болезнь Рейно, анемия, заболевания сосудов. При обнаружении таких симптомов лучше всего обратиться к неврологу. Врач более точно назначит вам необходимую диагностику.

- При каких жалобах сделать МРТ?

- Такое обследование целесообразно пройти при болях в шее, спине, ягодичной области; нарушениях чувствительности кожи рук, ног, тела; похудании конечностей; болях за грудиной (например, если кардиолог не нашел болезней сердца); головных болях. К сожалению, принцип «где болит - там и искать» не всегда позволяет поставить верный диагноз. Пройти МРТ всего позвоночника вы можете самостоятельно, без специального направления, но потом вам все равно потребуется консультация врача, так как расшифровка результата вам ничего не скажет. Поэтому, если вас беспокоят боли только в одном отделе позвоночного столба, лучше сначала проконсультироваться с врачом, поскольку может потребоваться исследование и других областей позвоночника.

- При каких жалобах и заболеваниях следует задуматься о здоровье позвоночника и сделать МРТ?

– Сейчас очень многие заболевания «помолодели». Например, с остеохондрозом многие сталкиваются уже на школьной скамье. В течение жизни, как правило, эта патология прогрессирует и за ее развитием приходится постоянно наблюдать. МРТ всего позвоночника позволяет визуализировать признаки этого заболевания. При исследовании видны практически все признаки болезни: различные разрастания позвонков, поддавливание нервных корешков, что является основной причиной появления боли.

Самые частые причины, вызывающие боль позвоночника, – это травма, остеохондроз позвоночника, протрузия или грыжа межпозвонкового диска, его воспаление (дисцит), артроз межпозвонковых суставов (спондилоартроз), их воспаление (спондилоартрит), остеомиелит, туберкулез, опухоли (как самих позвонков, так и спинного мозга), перенапряжение и спазм околопозвоночной мускулатуры.

Информация, которую вы получите после МРТ-исследования, очень важна для врачей, к которым вы впоследствии обращаетесь за консультацией: неврологу, нейрохирургу, вертебрологу, хирургу. Результат вашего обследования поможет составить правильный план лечения.

- К какому врачу обратиться, если МРТ выявила патологию позвоночного столба?

Это целый ряд специалистов: выбор их определяется изменениями, обнаруженными при исследовании. Это может быть невролог, нейрохирург, ортопед-травматолог, онколог, ревматолог, гематолог. В заключении мы обязательно пропишем для пациента алгоритм его дальнейших действий.

- Есть ли какие-то специальные предложения для пациентов?

- В целях экономии средств и получения максимальной картины, рекомендуется проходить комплексные программы. Например, комплекс «Здоровая спина» состоит из приема невролога и трех МРТ-исследований отделов позвоночника: шейного, грудного и поясничного. Такой «популярный» набор исследований помогает найти источники боли в частых случаях и сразу получить консультацию доктора. Таким образом, вы сразу можете понять не только причину, но и получить рекомендации по лечению.

- Как долго длится МРТ позвоночника?

- Продолжительность исследования одного отдела - 15 минут, всего позвоночного столба - 1 час. Исследовать шейный, грудной и пояснично-крестцовый отделы сразу займет около 45 - 50 минут.

- Какие есть противопоказания к проведению МРТ?

– Особых противопоказаний нет. Отсутствие в организме пациента кардиостимулятора, ферромагнитного металла и ряд других – это обязательное условие.