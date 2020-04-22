Коронавирус в Тульской области, последние новости на 22 апреля 2020: число заболевших перевалило за 300
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 22 апреля 2020
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 22 апреля 2020Фото: Алексей ФОКИН
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Ситуация с коронавирусом в регионе по-прежнему желает лучшего. Накануне стало известно о 75 новых случаях заболевания COVID-19. Диагноз подтвердился у жителей г. Тулы, г. Донского, г. Новомосковска, г. Ефремова, г. Алексина, а также Щекинского, Белевского, Заокского, Богородицкого, Киреевского, Тепло-Огаревского, Кимовского, Одоевского и Ясногорского районов. Число заболевших за все время
Еще 3 туляка, проходившие лечение в городской больнице, после получения повторного отрицательного анализа выписаны домой.
ИСТОЧНИК KP.RU