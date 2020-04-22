Коронавирус в Тульской области, последние новости на 22 апреля 2020: число заболевших перевалило за 300

Ситуация с коронавирусом в регионе по-прежнему желает лучшего. Накануне стало известно о 75 новых случаях заболевания COVID-19. Диагноз подтвердился у жителей г. Тулы, г. Донского, г. Новомосковска, г. Ефремова, г. Алексина, а также Щекинского, Белевского, Заокского, Богородицкого, Киреевского, Тепло-Огаревского, Кимовского, Одоевского и Ясногорского районов. Число заболевших за все время

Еще 3 туляка, проходившие лечение в городской больнице, после получения повторного отрицательного анализа выписаны домой.