2020-04-21T18:17:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 22 апреля 2020: число заболевших перевалило за 300

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 22 апреля 2020
Поделиться:
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 22 апреля 2020Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 22 апреля 2020Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Ситуация с коронавирусом в регионе по-прежнему желает лучшего. Накануне стало известно о 75 новых случаях заболевания COVID-19. Диагноз подтвердился у жителей г. Тулы, г. Донского, г. Новомосковска, г. Ефремова, г. Алексина, а также Щекинского, Белевского, Заокского, Богородицкого, Киреевского, Тепло-Огаревского, Кимовского, Одоевского и Ясногорского районов. Число заболевших за все время

Еще 3 туляка, проходившие лечение в городской больнице, после получения повторного отрицательного анализа выписаны домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На скорой видишь вещи и пострашнее COVID-19»: студенты-медики рассказали, чего боятся во время пандемии коронавируса
Многие пришли работать на скорую еще во время чемпионата мира по футболу, да так и остались. И менять свои планы из-за коронавируса не собираются
Новости 24
Туляки не пробились в число победителей Всероссийского семейного онлайн-турнира по русским шашкам
Все о яблоках: таков девиз первого в этом году онлайн-фестиваля от музея-заповедника «Куликово поле»
Завтра, 22 апреля, по многим адресам в Туле не будет электричества
В Туле продезинфицировали почти 3,5 тысячи маршруток
В Тульской области 35 человек нарушили режим самоизоляции
Более 1 млн масок и респираторов получили медики Тульской области
Трое туляков обчистили сарай на дачном участке
Туляк избил подростка и отобрал у него питбайк
В Тульской области предприниматель складировал с нарушениями трупы умерших животных
В тульском водоеме нашли тело мужчины
Карантин не помеха: фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов проведет онлайн-концерт при поддержке Wink
Животновод из Тульской области экономил на утилизации трупов животных
Более пяти тысяч автомобилей из московского региона пересекли границу Тульской области
В Тульской области врачи сообщили о нехватке младшего медицинского персонала
Представители хоккея из Тульской области вырвались в финал виртуального плей-офф НМХЛ
В Тульской области в ДТП пострадали трое
Тульский «Арсенал» может приобрести Александра Руденко
В Тульской области ожидается резкое усиление ветра
Более 200 иностранных студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого получили продуктовые наборы
В Туле корпус психиатрической больницы переоборудуют для больных коронавирусом
В Тульской области водитель въехал в газопровод и оставил без газа более 300 человек
Больницы Тульской области временно прекратили операции и плановую госпитализацию
В Тульской области жильцы потушили горящую квартиру до приезда пожарных
Погода в Туле 21 апреля: облачно с прояснениями и сильный ветер
Кто во вторник, 21 апреля, останется в Туле без электричества
Голуби в Новомосковске Тульской области массово отравились
Экс-нападающий канониров Максим Данилин успешно доиграл сезон тульского «Арсенала»