Узнать больше о наших соседях

Еврейскую Пасху (Песах) в этом году встречали на заходе солнца, 8 апреля, празднование длилось до 16 апреля. Песах начинают отмечать на 14-ый день весеннего месяца нисан. Это первый месяц библейского года в еврейском календаре, соответствует примерно марту-апрелю григорианского исчисления. Празднование длится 7 дней на территории Израиля (при этом первый и последний дни являются официальными выходными), а в других странах, где проживают диаспоры, увеличивается еще на сутки.

Суть праздника

Начнем с названия. «Песах» с иврита переводится как «прошел». Имеется в виду описанный в Библии эпизод во время десятой египетской казни. За то, что фараон отказался отпустить евреев из рабства, на него и всех жителей его страны обрушились страшные кары. Последней из них стала смерть первенцев в каждой семье. Но евреев это наказание не коснулось, несчастье не затронуло их дома - то есть Бог «прошел мимо».

Ужаснувшись случившемуся с первенцами (а смерти не избежал даже его собственный сын), фараон все же решил отпустить евреев. Собственно, отмечают в Песах как раз это событие - Исход из Египта и освобождение еврейского народа от рабства. Понятно, что с христианской Пасхой, которая есть воскрешение Спасителя из мертвых, тут общего мало. Однако некоторые параллели прослеживаются. Например, дата 14-го нисана - по Новому завету, именно в этот день состоялась Тайная вечеря, последняя встреча Христа с учениками перед казнью. В евангельском описании Тайной вечери есть также прямой отсыл к Ветхому завету - Иисус на ней уподобляет себя самого пасхальному агнцу, который, по преданию, был принесен в жертву иудеями во время бегства из Египта.

Еврейскую Пасху (Песах) в этом году встречали на заходе солнца, 8 апреля, празднование длилось до 16 апреля

Запреты в Песах

Одно из главных правил Песаха - запрет на продукты, приготовленные с использованием закваски или путем брожения. Прежде всего это хлеб, но нельзя также пиво и остальное спиртное на основе солода и т. д. Квасное (хамец) строго запрещено не только есть, но и вообще хранить дома в дни праздника. Перед праздником делают тщательную уборку - в жилище не должно оставаться ни крошки хамеца. Даже посуду, которую поставят на стол в седер, стараются использовать новую.

Такое жесткое ограничение установлено опять-таки в память об Исходе иудейского народа из Египта. Стремясь как можно быстрее покинуть страну, где они были рабами, евреи не смогли дождаться, когда тесто для хлеба окончательно созреет. Поэтому все время в пустыне им пришлось питаться пресной мацой.

В первый и последний день Песаха запрещена также любая работа.

Как готовят мацу

Маца - тонкая пресная лепешка из муки одного из пяти злаков: пшеницы, ржи, ячменя, овса и полбы. Процесс приготовления этого символа Песаха детально расписан. К примеру, с момента добавления в муку воды и до конца выпечки должно пройти не больше 18 минут - считается, что дальше уже начинается процесс брожения, а это недопустимо. А вот форма значения не имеет - маца может быть и круглой, и квадратной, разница в том, что первая характерна больше для домашних лепешек, а прямые углы получают при производстве в фабричных условиях.

Безусловно, узнать о традициях и национальных праздниках, а тем самым прикоснуться к истории и культуре наших соседей, интересно и полезно. В ближайших выпусках «Комсомолка» продолжит рассказ о том, как отмечают праздники представители разных народов России.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ерухом Шальмиев, Председатель еврейской общины Тулы, президент «КорсГрупп»:

– Песах – один из трех главных еврейских праздников, праздник обретения свободы, выхода из Египта. Воспоминания о его праздновании начинаются из далекого детства, когда всей семьей мы собирались к столу и устраивали торжественную трапезу - «седер». Каждое блюдо имело символическое значение: горькая зелень – знак горечи пребывания евреев в рабстве; соленая вода, куда макали картофель, – знак пролитых слез; натертое по особому рецепту яблоко - символ глины, из которой делали кирпичи и т. д.

В этом году мы встречали Песах дома. А по традиции, все члены общины должны собраться вместе, прочитать по очереди Пасхальное повествование, выпить 4 бокала вина. Пятый бокал традиционно посвящен пророку Илии. Специально для него открывается дверь, считается, что пророк приходит к нам, чтобы разделить праздник. Важно, что во время Песаха мы вспоминаем о великой истории нашего народа, а не просто вкушаем праздничную трапезу.