Экспортеры региона продолжают работу

Несмотря на большие сложности, возникшие в международной торговле со вспышкой коронавирусной инфекции, российские производители продолжают экспортировать. Их вклад в экономику страны во время нынешних вызовов и испытаний важен, как никогда.

- Сложившаяся кризисная ситуация позволила многим российским компаниям показать высочайший уровень профессионализма, который станет залогом преодоления текущих сложностей, - считает генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина. - В нынешнее время, когда ограничения, связанные с эпидемией, меняют не только привычный ритм повседневной жизни, но и затрагивают все стороны жизни общества, бизнеса, государства, важно продемонстрировать, что несмотря на все это экспортные процессы продолжаются.

- Тульская область – в числе главных экспортеров ЦФО. География сотрудничества предпринимателей региона с зарубежными партнерами велика: СНГ, Европа, Китай... Лидерские позиции мы должны удержать даже в таких непростых условиях, - говорит руководитель Центра поддержки экспорта Тульской области Дмитрий Антонов. - Регион выпускает конкурентоспособную продукцию, спрос на которую в мире есть и сегодня. Слаженная работа в данный момент крайне важна не только для наших предпринимателей, но и для иностранных партнеров, заинтересованных в сотрудничестве с надежными поставщиками, способными выполнить обязательства в любой ситуации.

Помочь вовремя

Работа Центра «Мой бизнес» сегодня переориентирована, в первую очередь, на максимальную помощь региональным компаниям в сложившейся обстановке.

ЦПЭ Тульской области ежедневно ищет пути эффективной поддержки предприятий-экспортеров, предлагает антикризисные меры, исходя из меняющейся ситуации, подходя к работе с каждым конкретным производителем индивидуально.

При этом Центр поддержки экспорта продолжает оказывать бесплатные услуги по поиску и подбору иностранных партнеров для субъектов МСП, в том числе: поиск потенциальных покупателей продукции субъекта предпринимательства за рубежом, налаживание связи с потенциальными иностранными партнерами, проверка деловой репутации потенциального партнера, содействие в проведении деловых переговоров, экспертиза экспортного контракта, консультирование по логистическим и таможенным вопросам и многое другое.

Не теряем оптимизма

О четкой работе экспортеров региона необходимо рассказывать, тем более сегодня, когда мы ежедневно принимаем на себя поток негативной информации со всех сторон. Хорошие новости становятся на вес золота, заряжают уверенностью и позитивом.

Российские производители продолжают экспортировать.Фото: материалы пресс-служб

Корреспонденты «КП» побеседовали с представителями ряда тульских компаний, работающих на экспорт. Вот основные тезисы.

Алена Чернобельская, начальник отдела продаж ЗАО «Черока»:

- Наша компания работает на российском рынке кондитерских изделий с 1994 года. Мы предлагаем потребителям как уже готовые фабричные лакомства, так и полуфабрикаты для выпечки мучных изделий в домашних условиях. С зарубежными партнерами работаем давно: огромную поддержку в этом оказывает Центр поддержки экспорта Тульской области, с которым мы начали сотрудничать с 2006 года. За это время наши сотрудники получили возможность прохождения стажировок в европейских странах. В текущем году Центр помог организовать наше участие на международной выставке в Стамбуле, специалисты ЦПЭ сейчас оказывают помощь перевода нашего сайта на турецкий язык, что послужит старту наших экспортных отношений с Турцией. Два года назад обратили внимание на Китай, но об особенностях их кондитерского рынка мы мало, что знали. Пришел на помощь Центр поддержки экспорта: нам помогли провести грамотный анализ китайского рынка кондитерских изделий. С ЦПЭ мы в постоянном тандеме: даже сейчас обсуждаем план сотрудничества до конца года.

- Пандемия коронавируса оказала влияние на вашу деятельность?

- Пока мы работаем в штатном режиме, экспортные отгрузки проходят. Когда история с вирусом только начиналась, мы понимали, что могут возникнуть перебои с сырьем, поэтому закупили все необходимое заранее по максимуму. К сожалению, пока у нас встали поставки стройматериалов, откладывается открытие нового цеха…

Но если смотреть масштабно, то ситуация под контролем, хотя и пришлось внести коррективы. Административно-управленческий блок частично переведен на удаленную работу, производственная деятельность продолжается в полном объеме: сотрудников на работу и обратно доставляет автобус, всем работникам перед сменой измеряют температуру, обеспечивают масками, перчатками, проводится антисептическая обработка. Мы не теряем оптимизма: когда эпидемия закончится, экспортная деятельность обязательно откроет новые горизонты!

Ольга Зеленова, директор оптовых продаж компании «Аурика»:

- Экспортную деятельность мы ведем с 2016 года, наша продукция -слуховые аппараты - представлена более чем в 40 странах мира. Да, сейчас наступило непростое время во многих отраслях, в том числе и в экспортной: из-за коронавируса доходы ощутимо сократились. И тем не менее мы смотрим вперед с оптимизмом! Завершаем «докарантинные» сделки с зарубежными партнерами: производство загружено на 30-50%. Но это не повод унывать и стоять на месте! Мы используем время для переговоров с теми партнерами, на которых раньше, в условиях активного периода производства, не хватало времени. Приводим в порядок клиентскую базу, изучаем документацию, связанную с проведением тендеров в разных странах: вирус отступит, и надо будет оперативно включаться в полноценную работу.

Хочу отдельно отметить нашу плодотворную работу с Центром поддержки экспорта Тульской области. Все время нашей деятельности он помогает нам участвовать в международных выставках, проводит бесплатное обучение для наших сотрудников, компенсирует затраты на организацию стендов и прочее.

И сегодня, в непростой ситуации, к ним можно обратиться за консультацией и реальной помощью.

Сергей Орлов, начальник отдела продаж ООО «Компания Матяш»:

- Наша компания - крупный отечественный производитель сухих завтраков, мы в числе лидеров среди предприятий пищевой промышленности России. Компания «Матяш» работает с 2000 года, осваивает не только отечественные, но и международные площадки. Поначалу приходилось действовать своими силами… С 2005 года компания начала работу с Казахстаном: там мы заключили свои первые экспортные контракты. Уже более пяти лет поставляем нашу продукцию в ЛНР и ДНР. Свои экспортные обязательства мы выполняем и сегодня.

О Центре поддержки экспорта Тульской области узнали чуть больше года назад, сразу же началось наше тесное взаимодействие. Несмотря на пандемию, мы работаем с ЦПЭ и сегодня: специалисты Центра помогают нам в проработке сотрудничества с Китаем, поиске вариантов для выхода на новый для нас рынок. Сейчас нельзя тратить время впустую: эпидемия рано или поздно закончится, надо быть готовыми к возобновлению активной работы, в том числе и на новых площадках. Уверен, что сотрудничество с Центром поддержки экспорта придаст нашей компании дополнительный импульс для дальнейшего развития.

Подытожим. Да, сегодня страны закрыли границы, экономические процессы затормозились. Тем не менее, экспортная деятельность, которая даже в самое трудное время не останавливалась, не остановится и сейчас. Эпидемия коронавируса постепенно сойдет на нет. Жизнь начнет возвращаться к прежним параметрам. Границы откроют, экономика заработает. Вирус пройдет, а экспорт останется! Работа наших предпринимателей, всесторонние усилия Центра поддержки экспорта - тому подтверждение.

Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства»

Центр «Мой бизнес»: Тула, ул. Кирова, 135, к. 1, офис 325.

Телефон (4872) 25-98-31. www.export71.ru.

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