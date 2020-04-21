«Библионочь» в Туле 2020: Всероссийская акция пройдет в онлайн-формате

Ежегодная Всероссийская акция «Библионочь-2020» стартует 25 апреля и пройдет в формате онлайн-марафона. В этом году она посвящена Победе в Великой Отечественной войне.

Центральным событием «Библионочи» станет презентация проекта «Герой газетной полосы». На сайте ZOOM надо ввести код 708-581-2246 и пароль 345515. Перед онлайн-встречей сотрудники библиотеки будут читать статьи из газет военного времени.

Также в программе – рассказы об уникальных книгах - ровесниках войны, видеопрезентация книги «Записки военного врача» с автографом лейтенанта медслужбы, заслуженного военного фельдшера, уроженки Тулы Апполинарии Храпач и многое другое.

Любителям авторской песни придется по душе концерт ансамбля «Бригантина».

Киноманам – просмотр и обсуждение экранизаций повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», снятых в разные годы.

В этот же день тулякам представят театрализованную постановку стихотворения Галины Жук «Мать и дочь» и онлайн-концерт.

Для детей и родителей состоится программа «Всякая всячина с доставкой на дом». В частности, в формате открытой zoom-конференции пройдет интерактивное чтение «Книга приходит в гости»..

Библиотеки региона проведут поэтические чтения, конкурс чтецов, поддержат акцию «Солдатские письма. Читаем онлайн».

Узловская библиотека приглашает на обзорную лекцию «Великая Отечественная война в художественной литературе», которую читает литератор и журналист Илья Луданов.

Также туляков ждут на сайтах и в соцсетях муниципальные библиотек виртуальные выставки, литературные флешмобы, онлайн-викторины, поэтические акции и многое другое.

Акция продлится до 9 мая.