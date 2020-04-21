Ольга Слюсарева подарила тульским школьникам планшеты

Ученики тульских школ с удовольствием осваивают новые технологии: физкультура в онлайн режиме, математика в видеоформате, химические опыты в домашних условиях…

Дистанционное обучение внесло свои коррективы в учебный процесс. Но если школьники восприняли нововведения с энтузиазмом, то для многих родителей «удаленка» стала настоящим испытанием.

Ольга Слюсарева предложила неравнодушным тулякам присоединиться к акцииФото: материалы пресс-служб

Речь, прежде всего, о многодетных семьях. Если организовать «рабочее место» для одного ребенка не представляет особого труда, то посадить за виртуальные парты сразу троих или четверых детей – сложно технически. Каждого надо снабдить по меньшей мере смартфоном!

Чтобы тульские школьники имели возможность учиться онлайн, в областном центре запустили благотворительную акцию «Помоги учиться дома». Ее цель – обеспечение нуждающихся детей современными устройствами для доступа к электронным системам образования. На первом этапе тульским семьям передадут 18 единиц техники.

На первом этапе тульским семьям передадут 18 единиц техники.Фото: материалы пресс-служб

Проект стартовал 20 апреля, а уже 21-го планшеты от Главы города Тулы Ольги Слюсаревой получили косогорские семьи Царевых и Страховых.

– Я сама многодетная мама и понимаю все сложности, с которыми сталкиваются большие семьи. Позволить себе купить лишний ноутбук или планшет может не каждый. А учителя со всех спрашивают одинаково, – говорит градоначальник. – Наша задача – сделать все, чтобы период пандемии прошел с наименьшими потерями для образовательной программы.

София Страхова – счастливая обладательница планшета, по телефону заверила Ольгу Слюсареву, что завершит учебный год только с хорошими оценками:

– Большое спасибо за подарок, Ольга Анатольевна! Я обещаю хорошо учиться, чтобы добиться многого. Я не подведу, вы будете мной гордиться.

Поблагодарила Главу Тулы и мама Матвея Царева Анастасия. По ее словам, сын много занимается самостоятельно, но отсутствие компьютера сказалось на успеваемости. Теперь у мальчика есть все необходимое для онлайн обучения.

Тульская городская Дума в числе первых откликнулась на призыв помочь тулякам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. На личные средства депутатов и благодаря поддержке спонсоров, были приобретены 8 ноутбуков и 10 планшетов. Технику детям из социально незащищенных семей предоставили заместители председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов, Анастасия Дементьева, Евгений Смолянинов, депутаты Александр Швыков и Дмитрий Федотов.

– Во время пандемии коронавируса мы оказываем всестороннюю помощь тем, кто испытывает трудности. Акция «Помоги учиться дома» поможет ребятам не отстать от школьной программы, – подчеркнул Алексей Ионов.

– Городу-герою Туле нужна образованная молодежь. Вручая технику ребятам, мы каждому можем сказать: сегодня помогли вам, надеемся, завтра вы поможете своему родному краю, – считает Евгений Смолянинов.

– В сложившейся ситуации важно, чтобы у каждого ребенка была возможность обучаться дистанционно. Акция «Помоги учиться дома» партии «Единая Россия» направлена на оказание помощи в предоставлении компьютерной техники и гаджетов нуждающимся семьям. Вместе с коллегами-депутатами фракции «Единая Россия» Тульской городской Думы мы присоединились к акции, приобрели комплекты необходимой техники и вместе с волонтерами передаем ее малообеспеченным и многодетным семьям. Эта помощь важна и необходима ребятам, чтобы продолжить обучение и завершить учебный год, – поясняет Анастасия Дементьева.

Акция «Помоги учиться дома» поможет ребятам не отстать от школьной программыФото: материалы пресс-служб

Для семей, получивших технику, на два месяца будет обеспечен бесплатный доступ к Интернету.

Ольга Слюсарева предложила неравнодушным тулякам присоединиться к акции:

– Наверняка, у кого-то дома есть ненужный гаджет, которым не пользуются. Его можно отдать на время дистанционного обучения. Давайте вместе делать добрые дела и поддерживать друг друга!

Технику доставляют волонтеры с соблюдением всех мер безопасности: используют средства индивидуальной защиты, маски и перчатки. Коробки вручают, не входя в дом, чтобы минимизировать контакты.