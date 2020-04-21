2020-04-21T11:09:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 21 апреля 2020 года составило 49 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 21 апреля 2020 года
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Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 21 апреля 2020 года составило 49 человекЧисло выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 21 апреля 2020 года составило 49 человекФото: Алексей ФОКИН
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Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 21 апреля 2020 года составило 49 человек. Справились с болезнью еще трое.

Туляки проходили лечение в городской больнице. После получения повторного отрицательного анализа их выписали домой.

Вместе с тем в 21 апреля стало известно о 75 новых случаях COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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