Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 21 апреля 2020 года составило 49 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 21 апреля 2020 года
Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 21 апреля 2020 года составило 49 человекФото: Алексей ФОКИН
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Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 21 апреля 2020 года составило 49 человек. Справились с болезнью еще трое.
Туляки проходили лечение в городской больнице. После получения повторного отрицательного анализа их выписали домой.
Вместе с тем в 21 апреля стало известно о 75 новых случаях COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU