Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 21 апреля 2020: диагноз подтвердился у 75 человек

По состоянию на 21 апреля 2020, коронавирус в Тульской области подтвердился у 75 человек.

Заболели жители Тулы, Новомосковска, Донского, Ефремова, Алексина, а также Щекинского, Белевского, Богородицкого, Заокского, Киреевского, Кимовского, Тепло-Огаревского, Одоевского и Ясногорского районов.

Из них 16 человек работают в Московской области, 7 - контактировали с прибывшими из столичного региона. Остальные заразились от заболевших ранее. Всех больных своевременно изолировали.

Таким образом, число заболевших за все время увеличилось до 384.

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