Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 21 апреля 2020: диагноз подтвердился у 75 человек
По состоянию на 21 апреля 2020, коронавирус в Тульской области подтвердился у 75 человек.
Заболели жители Тулы, Новомосковска, Донского, Ефремова, Алексина, а также Щекинского, Белевского, Богородицкого, Заокского, Киреевского, Кимовского, Тепло-Огаревского, Одоевского и Ясногорского районов.
Из них 16 человек работают в Московской области, 7 - контактировали с прибывшими из столичного региона. Остальные заразились от заболевших ранее. Всех больных своевременно изолировали.
Таким образом, число заболевших за все время увеличилось до 384.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 21 апреля 2020 года составило 49 человек
Справились с болезнью еще трое туляков (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU