2020-04-21T10:23:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Цифровые пропуска в Туле в период коронавируса: как оформить и кому необходимы

«КП» собрала информацию о работе новых цифровых пропусков в Туле в период коронавируса
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Цифровые пропуска в Туле в период коронавируса: как оформить и кому необходимыЦифровые пропуска в Туле в период коронавируса: как оформить и кому необходимыФото: материалы пресс-служб
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Со дня на день в Тульской области могут ввести цифровые пропуска. Это очередная мера по борьбе с распространением коронавируса. Пропуска будут необходимы тулякам для перемещения по региону.

А пока жителям региона предлагают восстановить свой пароль для входа на портал Госуслуг или получить учетную запись.

Для получения пропуска необходимо:

1. Зарегистрироваться на портале госуслуг, установить мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» на телефон;

2. Внести данные о себе (часть из них автоматически появится из записи в личном кабинете);

3. Выбрать цель выхода из дома: аптека, магазин, работа, медучреждение;

4. Указать номер автомобиля, в случае его использования;

5. Нажать «зарегистрировать выход из дома»;

6. Получить QR-код, который в случае проверки необходимо предъявить контролирующему сотруднику. Код необходимо сохранить в телефоне, либо распечатать его.

Также смогут получить цифровые пропуски для своих сотрудников на портале госуслуг юридические лица. Данные можно будет загружать списком по установленному формату.

Напомним, режим строгой изоляции в Тульской области должны соблюдать пожилые люди старше 65 лет (до 30.04) и все прибывающие в регион (в течение 14 дней). О факте прибытия в Тульской области необходимо сообщать на covid.tularegon.ru или по телефону горячей линии 8-800-200-71-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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