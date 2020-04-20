В Тульской области дети на улице без сопровождения родителей окажутся вне закона
Подросткам запретят находиться на улице без присмотра со стороны взрослых
В Тульской области дети на улице без сопровождения родителей окажутся вне законаФото: Игорь КОПЫТОВ
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Соответствующий указ на период режима повышенной готовности пока находится в разработке. Необходимость подобных мер назрела, исходя из роста числа различных нарушений, совершенных несовершеннолетними, предоставленными самим себе во время вынужденных мер по самоизоляции.
Как только документ будет принят, у сотрудников полиции появится возможность задерживать и наказывать находящихся на улице несовершеннолетних без сопровождения родителей или их законных представителей.
ИСТОЧНИК KP.RU