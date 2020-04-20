В Тульской области дети на улице без сопровождения родителей окажутся вне закона

Соответствующий указ на период режима повышенной готовности пока находится в разработке. Необходимость подобных мер назрела, исходя из роста числа различных нарушений, совершенных несовершеннолетними, предоставленными самим себе во время вынужденных мер по самоизоляции.

Как только документ будет принят, у сотрудников полиции появится возможность задерживать и наказывать находящихся на улице несовершеннолетних без сопровождения родителей или их законных представителей.