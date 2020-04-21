Коронавирус в Тульской области, последние новости на 21 апреля 2020: госпитализированы 306 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 21 апреля 2020
Коронавирус в Тульской области, последние новости на 21 апреля 2020: госпитализированы 306 человекФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области госпитализированы 306 человек с подозрением на коронавирус. У 103 из них подтвержден COVID-2019. 8 человек в тяжелом состоянии, все они находятся на аппаратах ИВЛ. На дому под медицинским наблюдением лечатся 164 человека.
20 апреля стало известно о 22 новых случаях заболевания. Общее число заболевших достигло 309 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU