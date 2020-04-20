2020-04-20T18:12:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области могут ввести электронные пропуска

Точная дата их введения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области могут ввести электронные пропускаВ Тульской области могут ввести электронные пропускаФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 20 апреля, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков доложил губернатору о возможности внедрения электронных пропусков на территории региона с использованием федеральной платформы портала «Госуслуг».

Таким образом, все передвижения на территории региона будут контролироваться в электронной форме. Проект был уже апробирован в Москве и показал свою успешность и удобство для самих жителей.

Пока точная дата нововведения в Тульской области не названа. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Возможно, это случится уже 22 апреля, поэтому тем, кто вынужден выходить из дома и посещать работу рекомендовано начать регистрировать электронные пропуска. Это потребуется, если нужно будет оперативно перейти на подобный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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