В Тульской области могут ввести электронные пропуска

Сегодня, 20 апреля, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков доложил губернатору о возможности внедрения электронных пропусков на территории региона с использованием федеральной платформы портала «Госуслуг».

Таким образом, все передвижения на территории региона будут контролироваться в электронной форме. Проект был уже апробирован в Москве и показал свою успешность и удобство для самих жителей.

Пока точная дата нововведения в Тульской области не названа. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Возможно, это случится уже 22 апреля, поэтому тем, кто вынужден выходить из дома и посещать работу рекомендовано начать регистрировать электронные пропуска. Это потребуется, если нужно будет оперативно перейти на подобный режим.