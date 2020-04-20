В Туле стартовала благотворительная акция «Помоги учиться дома»

Она поможет обеспечить компьютерами или другими гаджетами детей из нуждающихся семей, чтобы они могли учиться онлайн в условиях пандемии.

В Тульском волонтерском центре «Единой России» была запущена благотворительная акция по оказанию помощи школьникам в условиях дистанционного обучения.Фото: материалы пресс-служб

Сегодня в Тульском волонтерском центре «Единой России» была запущена благотворительная акция по оказанию помощи школьникам в условиях дистанционного обучения. На территории нашей области акция инициирована в рамках партийного проекта «Новая школа». Это еще один формат волонтерской работы представителей «Единой России» по оказанию помощи гражданам в условиях распространения коронавирусной инфекции.

На базе региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Туле действует волонтерский центр «Единой России»Фото: материалы пресс-служб

- Напомню, что с 26 марта на базе региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Туле действует волонтерский центр «Единой России», - рассказал первый заместитель председателя Тульской областной Думы, Секретарь Регионального отделения «Единой России» Николай Воробьев. - Аналогичные центры созданы в местных отделения партии в 26 муниципальных образованиях области. Всего в волонтерской работе задействовано более 1100 человек. Это члены и сторонники партии, лидеры первичных отделений, работники исполкомов, активисты «Молодой Гвардии Единой России» и общественных организаций, сотрудничающих с партией по самым разным направлениям. За время работы центра на телефон «горячей линии» поступило более 1700 заявок, и по каждой из них волонтеры провели соответствующую работу.

Акция по вручению первой партии ноутбуков и планшетов на территории Тулы продолжается.Фото: материалы пресс-служб

Волонтеры оказывают адресную помощь пожилым людям и другим категориям граждан по доставке продуктов, лекарств, оплате услуг ЖКХ. Кроме этого, активисты выполняют важную миссию в рамках акции «Спасибо врачам». А с сегодняшнего дня стартует новое направление волонтерской работы - оно будет реализовываться в рамках акции «Помоги учиться дома». Ее суть заключается в обеспечении детей из малообеспеченных и многодетных семей современными техническими средствами для доступа к электронным системам образования в условиях дистанционного обучения.

Волонтеры оказывают адресную помощь пожилым людям и другим категориям граждан по доставке продуктов, лекарств, оплате услуг ЖКХ.Фото: материалы пресс-служб

- Первыми в нашей области акцию поддержали депутаты-члены фракции «Единая Россия» Тульской городской думы, участвующие в работе волонтерского центра, - сообщил Секретарь городского отделения Партии, депутат городской думы Александр Швыков. - Сегодня вся наша партийная организация перешла в режим волонтерства, и мы стараемся всеми силами оказать содействие нашим землякам, которые в нынешних условиях испытывают различные трудности. И сегодня мы подключаемся к федеральной партийной акции адресной помощи школьникам в обеспечении гаджетами для дистанционной учебы. Из личных средств и с помощью спонсоров приобретены 8 ноутбуков и 10 планшетов для ребят из малообеспеченных и многодетных семей. Мы очень надеемся, что это содействие поможет учащимся продолжить образовательный процесс в удаленном формате и достойно завершить учебный год.

Партийная организация перешла в режим волонтерстваФото: материалы пресс-служб

В этот же день волонтеры приступили к доставке гаджетов по тульским адресам, устройства вручены родителям школьников. Например, ноутбук с установленным программным обеспечением передан в многодетную семью Семенцовых, где более всего сегодня в технике нуждается 17-летняя София, в этом году заканчивающая 11-й класс. По словам мамы Татьяны Олеговны, персональный гаджет позволит дочке доучиться и подготовиться к экзаменам. В еще одну многодетную семью Свиридовских волонтеры передали планшет. Как сообщила мама Елена Юрьевна, все трое детей - ученики 10-го и 5-х классов, и оказанная помощь для них очень своевременна и необходима.

Акция по вручению первой партии ноутбуков и планшетов на территории Тулы продолжается. Кроме этого, для семей, получивших технику, на два месяца будет обеспечен бесплатный доступ к Интернету.