2020-04-20T15:29:31+03:00
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Тульское отделение Сбербанка передало 7000 масок волонтерам

20 апреля Тула - Сбербанк присоединился к акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
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7000 масок получили волонтеры от Тульского отделения Сбербанка.7000 масок получили волонтеры от Тульского отделения Сбербанка.Фото: материалы пресс-служб
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Сотрудники Тульского отделения Сбербанка передали 7000 защитных масок региональному отделению Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Всего Сбербанк направил в регионы 700 000 защитных масок и 50 000 пар одноразовых перчаток для волонтерских штабов, которые оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам.

Тот, кто хочет стать волонтером, может зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф, пройти инструктаж по правилам техники безопасности оказания помощи людям, находящимся на карантине. Добровольцы доставляют продукты, лекарства и товары первой необходимости людям, которые из-за режима самоизоляции не могут покинуть свои дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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