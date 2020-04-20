Тульское отделение Сбербанка передало 7000 масок волонтерам

Сотрудники Тульского отделения Сбербанка передали 7000 защитных масок региональному отделению Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Всего Сбербанк направил в регионы 700 000 защитных масок и 50 000 пар одноразовых перчаток для волонтерских штабов, которые оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам.

Тот, кто хочет стать волонтером, может зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф, пройти инструктаж по правилам техники безопасности оказания помощи людям, находящимся на карантине. Добровольцы доставляют продукты, лекарства и товары первой необходимости людям, которые из-за режима самоизоляции не могут покинуть свои дома.