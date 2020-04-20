ГосДума РФ приняла законопроект, направленный на снижение нагрузки на участников закупочных процедур в условиях кризиса

Поправки в действующие федеральные законы № 44-ФЗ, №223-ФЗ, №449-ФЗ приняты в третьем чтении 17 апреля 2020 года.

Первая новация касается закупок в рамках ГОЗ в части заказов на весь перечень услуг от разработки до поставки военной, специальной, космической ВВ техники и объектов инфраструктуры. Теперь указанный вид закупок будет проводится закрытым способом, без размещения данных в единой информационной системе сведений о закупках.

Данная поправка инициирована на основании предложений, поступивших от предприятий ОПК в ходе работы подгруппы Госсовета по нормативному регулированию промышленности и совершенствованию системы закупок, возглавляемую Владимиром Гутеневым. Целый ряд подобных вопросов, принципиальных для предприятий с точки зрения устранения имеющихся правовых коллизий, по итогам работы группы Госсовета по направлению «Промышленность», уже находятся на рассмотрении в форме законопроектов.

«Для предприятий промышленности внесение этой поправки – важнейший фактор, которого они ждут и который фактически направлен на усиление защиты данных ГОЗ. На одном из последних заседаний руководитель рабочей группы Госсовета - губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что задача подгрупп инициативно решать те проблемы, которые в текущей непростой ситуации могут быть отрегулированы с учетом запросов предприятий. Считаю, что в контексте принятия данной поправки этот принцип соблюден крайне своевременно», - подчеркнул Владимир Гутенев. Он также отметил, что комплекс поправок, принятых в ходе пленарного заседания ГосДумы в целом призван существенно снизить финансовую и административную нагрузку на участников закупочных процедур с учетом тех факторов, под влиянием которых оказались организации в настоящий период.

Внесенными поправками повышается с 300 тыс. до 600 тыс. руб. предельный размер закупки, которую заказчик вправе осуществить у единственного поставщикаФото: материалы пресс-служб

Ряд внесенных в федеральные законы изменений касается упрощения для участников закупок системы обеспечения контрактов. В отношении государственных и муниципальных закупок поправками существенно (с 5 % до 0,5 %) снижается минимальный размер обеспечения контракта, который может требовать заказчик от участников закупок. Это означает, что заказчик сможет установить такой размер с учетом фактических обстоятельств (в том числе, цены контракта, возможности получения участниками закупок банковской гарантии для обеспечения дорогостоящего и длительного контракта) в диапазоне от 0,5 до 30 % начальной (максимальной) цены контракта (или от 0 до 10 % в случае, если расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению).

Внесенными поправками повышается с 300 тыс. до 600 тыс. руб. предельный размер закупки, которую заказчик вправе осуществить у единственного поставщика, а также устанавливается, что годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить у единственного поставщика, не должен превышать 10%ВВ (действует – 5%)совокупного годового объема закупок заказчика.

Поправками устанавливается исключение, допускающее превышение размера аванса над размером обеспечения исполнения контракта. Это касается расчетов по контрактам в случае их казначейского сопровождения.

Исключается необходимость обязательного предоставления поставщиками, подрядчиками и исполнителями гарантийных обязательств. Однако при необходимости законопроект вводит право заказчика устанавливать такое требование.

Изменения также вносят обязанность комиссии по осуществлению закупок проверять юридических лиц - участников закупок на предмет того, чтобы они в течение 2-х лет до момента подачи заявки на участие в закупке не были привлечены к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Важный момент – внесенные поправки предусматривают возможность в 2020 году осуществлять закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ в нерабочие дни, устанавливаемые в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.