Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 20 апреля 2020 года составило 46 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 20 апреля 2020 года составило 46 человек.
Еще 5 человек из деревни Ямны Большой Тулы и поселка Рождествено Заокского района выздоровели от COVID-19.
Заболевание у пациентов протекало без симптомов. Поэтому все они лечились дома под наблюдением медиков.
Вместе с тем 20 апреля стало известно о 22 новых случаях заболевания COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU