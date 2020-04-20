2020-04-20T10:58:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 20 апреля 2020 года составило 46 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 20 апреля 2020 года
Поделиться:
Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 20 апреля 2020 года составило 46 человекЧисло выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 20 апреля 2020 года составило 46 человекФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 20 апреля 2020 года составило 46 человек.

Еще 5 человек из деревни Ямны Большой Тулы и поселка Рождествено Заокского района выздоровели от COVID-19.

Заболевание у пациентов протекало без симптомов. Поэтому все они лечились дома под наблюдением медиков.

Вместе с тем 20 апреля стало известно о 22 новых случаях заболевания COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 20 апреля 2020: диагноз подтвердился у 22 человек

Более половины инфицированных работают в Московской области (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова – о дочке, которая помогает лечить больных коронавирусом: Первое боевое крещение моей Сони
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Новости 24