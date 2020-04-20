Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 20 апреля 2020 года составило 46 человек.

Социолог Роман Могилевский: Мы относимся к эпидемии как итальянцы, а в Ираке боятся ударов по пяткам

По опросу в 18 странах мирах большинство готовы ограничить свои права ради борьбы с коронавирусом — но не в России, и не в Италии...