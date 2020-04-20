Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 20 апреля 2020: диагноз подтвердился у 22 человек

По состоянию на 20 апреля 2020, коронавирус в Тульской области подтвердился у 22 человек. Заболели жители Тулы, Новомосковска, Щекинского, Веневского, Узловского и Ясногорского районов.

Из них 13 человек работают в Московской области, остальные контактировали с заболевшими.

Таким образом, число заболевших в регионе достигло 309 человек. Выздоровели - 46 человек.

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