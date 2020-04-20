В Тульской области продлили запрет на работу фитнес-клубов и торговых центров

В Тульской области продлен запрет на деятельность ряда организаций. Это сделано для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Не работают:

- Организации и ИП, торгующие непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках; под запретом торговля на ярмарках до 30.04.2020;

- Запрещена продажа продовольственных товаров вне стационарных помещений;

- Ночные клубы (дискотеки), бильярдные, боулинги, караоке-клубы, кинотеатры (кинозалы), библиотеки, детские игровые комнаты (игровые залы, игротеки), детские развлекательные центры, батутные центры, квест-комнаты (румы), спортивно-оздоровительные, спортивные клубы (залы) и фитнес-центры (фитнес-клубы), плавательные бассейны и иных развлекательные и досуговые организации (заведения, центры) до 30.04.2020

- Кружки и секции, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме до 30.04.2020:

- Запрещена деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах, их пунктах приема ставок до 30.04.2020

- Тату-салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны и другие объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие непосредственное (личное) присутствие гражданина;

- Торговые и торгово-развлекательные центры (остаются только продукты, аптеки, корма для животных (например, если на 1 этаже продукты, а на 2 этаже аптека, то работает 1 и 2 этаж и только эти объекты);

- Туристические агентства;

- Пункты самовывоза.

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