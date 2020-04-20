Скончался подозреваемый по делу о мошенничестве советник при ректорате ТулГУ
Советник при ректорате ТулГУ, задержанный на днях по подозрению в мошенничестве, скончался
Скончался подозреваемый по делу о мошенничестве советник при ректорате ТулГУФото: Игорь КОПЫТОВ
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Произошло это в ночь на воскресенье, 19 апреля.
Напомним, что на прошлой неделе в Тульском государственном университете прошли обыски, в ходе которых выявлены злоупотребления со стороны советника при ректорате Юрия Исаева. Подозреваемый был задержан.
По имеющимся данным, мужчина мог быть замешан в махинациях с государственными закупками. Кроме того, в вуз были фиктивно трудоустроены его родственники, которые на самом деле в ТулГУ не трудились.
ИСТОЧНИК KP.RU