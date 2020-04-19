2020-04-19T13:16:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Какие тульские организации не будут работать до 26 апреля

Публикуем полный список неработающих до 26 апреля региональных организаций
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Какие тульские организации не будут работать до 26 апреляКакие тульские организации не будут работать до 26 апреляФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции периодически корректируются ограничительные меры в работе многих предприятий и организаций региона. Так, некоторые сроки переносятся на более поздние даты, а более поздние могут даже сдвинуться вперед. Вчера, 18 апреля, стал известен полный список того, какие организации не откроются и не смогут работать до 26 апреля 2020 года.

Публикуем полный список организаций, неработающих до 26 апреля:

- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках; торговлю на ярмарках до 30.04.2020

- Продажа продовольственных товаров вне стационарных помещений

- Ночные клубы (дискотеки), бильярдные, боулинги, караоке-клубы, кинотеатры (кинозалы), библиотеки, детские игровые комнаты (игровые залы, игротеки), детские развлекательные центры, батутные центры, квест-комнаты (румы), спортивно-оздоровительные, спортивные клубы (залы) и фитнес-центры (фитнес-клубы), плавательные бассейны и иных развлекательные и досуговые организации (заведения, центры) до 30.04.2020.

- Организации дополнительного образования независимо от форм собственности и индивидуальные предприниматели по реализации дополнительных общеобразовательных, культурных, спортивных, развивающих программ, в том числе не имеющих лицензий на образовательную деятельность, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме до 30.04.2020

- Деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах, их пунктах приема ставок до 30.04.2020

- Тату-салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие непосредственное (личное) присутствие гражданина

- Торговые и торгово-развлекательные центры (остаются только продукты, аптеки, корма для животных (например, если на 1 этаже продукты, а на 2 этаже аптека, то работает 1 и 2 этаж и только эти объекты)

- Туристические агентства

- Пункты самовывоза

ИСТОЧНИК KP.RU

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