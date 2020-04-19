С подозрением на коронавирус в тульской больнице скончался 36-летний мужчина

Сегодня, 19 апреля, стало известно еще об одном случае летального исхода у мужчины, который подозревался на заболевание коронавирусом. По предварительным данным, причиной смерти 36-летнего туляка стала двусторонняя пневмония.

Предположительно, мужчина заболел еще в начале прошлого месяца, в связи с чем проходил специальное лечение в пульмонологическом отделении тульской больницы от пневмонии. Однако, не дождавшись окончания лечебного курса, пациент самостоятельно покинул стационар. Помимо этого, туляк являлся инвалидом 3 группы, а в его анамнезе – оперированный порок сердца и гипертрофическая кардиомиопатия. Все же кончательную причину смерти установят только после получения результатов повторного теста на COVID-19.

Вместе с тем 19 апреля стало известно о новых случаях заболевания - COVID-19 подтвердился у 58 человек.

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