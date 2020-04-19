Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 19 апреля 2020 года

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 19 апреля 2020 года составило 31 человек.

Вчера, 18 апреля, из тульского медучреждения выписали двух жителей региона. Туляки проживают в п. Рождествено Заокского района и г. Ефремова. Пациенты были выписаны после получения повторного отрицательного анализа на коронавирус. Туляки отпущены домой, за их состоянием будут наблюдать медики.

Вместе с тем 19 апреля стало известно о новых случаях заболевания - COVID-19 подтвердился у 58 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 19 апреля 2020: диагноз подтвердился у 58 человек

Часть из них работает в столичном регионе (подробности)