Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 19 апреля 2020 года составило 31 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 19 апреля 2020 года
Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 19 апреля 2020 года составило 31 человек.
Вчера, 18 апреля, из тульского медучреждения выписали двух жителей региона. Туляки проживают в п. Рождествено Заокского района и г. Ефремова. Пациенты были выписаны после получения повторного отрицательного анализа на коронавирус. Туляки отпущены домой, за их состоянием будут наблюдать медики.
Вместе с тем 19 апреля стало известно о новых случаях заболевания - COVID-19 подтвердился у 58 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU