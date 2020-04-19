Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 19 апреля 2020: диагноз подтвердился у 58 человек
В Тульской области по состоянию на 19 апреля 2020 наличие коронавирусной инфекции зафиксировано еще у 58 человек.
В число заболевших вошли жители Тулы, Донского, Новомосковска, Ефремова, Щекинского, Узловского, Веневского, Киреевского, Кимовского, Ясногорского, Богородицкого и Плавского районов. Так, из общего количества заболевших 13 - работают в Москве, остальные - контактировали с заболевшими. Все заболевшие были изолированы и находятся под наблюдением врачей.
Таким образом, в Тульской области число заболевших достигло 287 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU