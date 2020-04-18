2020-04-18T19:18:59+03:00
Общество

Мораторий на банкротство: что надо знать

Сегодня мы продолжим обсуждение темы банкротства с нашим уважаемым экспертом – известным тульским юристом, арбитражным управляющим, владельцем компании «Крючков и партнеры» Александром Крючковым
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"Комсомолка" в Туле продолжает серию материалов на тему банкротства."Комсомолка" в Туле продолжает серию материалов на тему банкротства.
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- Александр Николаевич, одна из ключевых мер поддержки бизнеса в России сегодня - мораторий на процедуру банкротства. Расскажите об этом законодательном нововведении подробнее.

Наш эксперт - известный тульский юрист, арбитражный управляющий, владелец компании «Крючков и партнеры» Александр Крючков

Наш эксперт - известный тульский юрист, арбитражный управляющий, владелец компании «Крючков и партнеры» Александр Крючков

- Да, действительно, это одно из самых свежих нововведений. Попробую пояснить главные моменты. ФЗ№98 внес изменения в некоторые статьи ФЗ№ 127 «О банкротстве». Появилась новая статья 9.1. о моратории на возбуждение дел о банкротстве.

Озвучу главную фразу: «Для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях Правительство РФ в праве ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению, поданному кредиторами на срок, установленный Правительством РФ».

Поясню. Одна из важных сторон процедуры банкротства - финансовое оздоровление предприятия. При введении моратория мы говорим об отмене накопившихся платежей компании, предприятие продолжает спокойно работать при условии, что эта деятельность эффективная и сможет позволить предприятию выйти на достаточность имущества.

- Как быть предприятию, которое не может осуществлять свою деятельность?

- Как будет обстоять ситуация, если заявление на признание предприятия-должника банкротом уже есть, но пока не рассмотрено?

- Что будет с существующими намерениями подать заявление о признании должника банкротом? На предприятия каких сфер деятельности распространяется мораторий о банкротстве? Есть ли изменения в вопросе субсидиарной ответственности?

Ответы на эти и другие вопросы можно получить, посмотрев полный вариант интервью с Александром Николаевичем по ссылке.

Напомним, что на сегодня для многих юридических лиц именно процедура банкротства становится единственной возможностью решить проблемы с долгами. Специалисты компании «Крючков и партнеры» имеют большой опыт работы в этом направлении и готовы вам помочь.

Группа Компаний «Крючков и Партнеры» предлагает комплексную правовую поддержку и ведение дел по вопросам банкротства. Если вам нужна консультация по теме грамотного и безопасного банкротства предприятий, предпринимателей, физических лиц, обращайтесь по тел.: (4872) 23-33-93, 23-33-90, 8 (910) 940-09-24. Обратиться можно дистанционно, не ожидая окончания карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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