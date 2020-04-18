В Туле продлеваются ограничительные меры для многих организаций до 26 апреля

«Приезжают люди с Рублевки: нужен ИВЛ, заплатим налом, сколько скажете. А у нас - очередь до сентября!»: Рассказ продавца медтехники

По словам мужчины, частники скупили у поставщиков даже старые витринные образцы аппаратов искусственной вентиляции легких