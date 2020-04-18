В Туле продлеваются ограничительные меры для многих организаций до 26 апреля
Сегодня, 18 апреля Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Одним из ключевых положений является продление сроков ограничения работы ряда предприятий. До 26 апреля в регионе продлеваются ограничения на работу организаций общественного питания, торгово-развлекательных центров, строительных магазинов, пунктов самовывоза, нестационарных торговых объектов. Предприятия розничной торговли могут работать без открытия торгового зала исключительно с использованием курьерской доставки, в том числе цветов и строительных материалов. Указанные изменения также включают в себя продление до 30 апреля режима обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU