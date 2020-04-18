С подозрением на коронавирус в Тульской области скончались две женщины

Сегодня, 18 апреля, стало известно о двух летальных исходах у женщин, которые были под подозрением на наличие коронавируса. В Тульской областной клинической больнице скончались 70-летняя москвичка и 68-летняя жительница Донского. По предварительным данным, причиной смерти стала двусторонняя пневмония.

Предположительно, обе заболевших поздно обратились в больницу за медицинской помощью, а до этого они дольше недели лечились самостоятельно на дому. В больницу пожилые женщины поступили в тяжелом состоянии, а в анамнезе у обеих – патология сердечно-сосудистой системы и другие заболевания. Отметим, что при взятии врачами первого анализа на коронавирус, результаты оказались положительными. Однако, окончательную причину смерти смогут установить только после получения результатов повторного теста.

Также, сегодня стало известно о новых 30 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в регионе. Ими стали жители Тулы, Щекинского, Узловского, Тепло-Огаревского, Кимовского и Плавского районов.

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