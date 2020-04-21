2020-04-18T12:23:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 18 апреля 2020 года составило 29 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 18 апреля 2020
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 18 апреля 2020 года составило 29 человекЧисло выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 18 апреля 2020 года составило 29 человекФото: Алексей ФОКИН
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Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 18 апреля 2020 года составило 29 человек. Вчера, 17 апреля, из больниц Тулы и Новомосковска были выписаны еще 4 человека - жителей Тулы и Узловой.

Сейчас все выписанные туляки находятся на дому под медицинским наблюдением. Выписали же жителей региона только после необходимого лечения и получения повторных отрицательных результатов на коронавирусную инфекцию.

Также, сегодня стало известно о новых 30 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в регионе. Ими стали жители Тулы, Щекинского, Узловского, Тепло-Огаревского, Кимовского и Плавского районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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