2020-04-18T12:11:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 18 апреля 2020: диагноз подтвердился у 30 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 18 апреля 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 1 апреля 2020: диагноз подтвердился у 30 человекНовые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 1 апреля 2020: диагноз подтвердился у 30 человекФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 18 апреля, в Тульской области зафиксировано еще 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В число заболевших вошли жители Тулы, Щекинского, Узловского, Тепло-Огаревского, Кимовского и Плавского районов. Из них 9 человек работают в столице, остальные заразились после прямого контакта с заболевшими.

Помимо этого, за прошедшие сутки стало известно о двух летальных исходах. От двусторонней пневмонии скончались 70-летняя жительница Московской области и 68-летняя жительница Донского. Женщины обратились очень поздно за медпомощью, до которой больше недели занимались лечением в домашних условиях. В медучреждение женщины поступили уже в тяжелом состоянии.

Также, за минувшие сутки, из медучреждений Тулы и Новомосковска после лечения от коронавируса было выписано 4 жителя Тулы и Узловой. Пациентов были отпущены домой после получения повторных отрицательных анализов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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