Коронавирус в Тульской области, последние новости на 18 апреля 2020: число зараженных достигло 199

За минувшие сутки в области зарегистрировано 25 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Заболевание было выявлено у жителей г. Тулы, г. Донского, Заокского, Щекинского, Ясногорского, Узловского и Тепло-Огаревского районов. Из них 6 человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими. Все заразившиеся были своевременно изолированы.

16 апреля из тульской больницы выписан ребенок, житель г. Донского. Он заразился коронавирусом после контакта с родственником. Число заболев