2020-04-17T17:58:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 18 апреля 2020: число зараженных достигло 199

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 18 апреля 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 18 апреля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 18 апреля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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За минувшие сутки в области зарегистрировано 25 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Заболевание было выявлено у жителей г. Тулы, г. Донского, Заокского, Щекинского, Ясногорского, Узловского и Тепло-Огаревского районов. Из них 6 человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими. Все заразившиеся были своевременно изолированы.

16 апреля из тульской больницы выписан ребенок, житель г. Донского. Он заразился коронавирусом после контакта с родственником. Число заболев

ИСТОЧНИК KP.RU

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