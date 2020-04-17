В четверг партийцы организовали еженедельную доставку бутилированной питьевой воды для пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на коронавирусную инфекцию. Это люди, находящиеся на лечении в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы. Первая партия полуторалитровых бутылок уже доставлена в лечебное учреждение.

Партийцы организовали еженедельную доставку бутилированной питьевой водыФото: материалы пресс-служб

– Мы будем делать все, что в наших силах, пока наша помощь нужна и медикам, и их пациентам, – отметил депутат Тульской областной Думы, Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев. – Наша задача – поддержать тех, кому сегодня особенно сложно, облегчить, обезопасить труд медицинского персонала и, конечно, по возможности, помочь больным людям.

Также партийцы передали 100 куличей и упаковок творожной массы для сотрудников инфекционных отделений. Еще 200 таких праздничных наборов доставлено в министерство здравоохранения региона и Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Д.Я. Ваныкина.

Первая партия полуторалитровых бутылок уже доставлена в лечебное учреждение.Фото: материалы пресс-служб

Накануне в это медицинское учреждение единороссы передали около 200 защитных костюмов для врачей и персонала, работающих непосредственно с инфицированными пациентами.

Также в рамках благотворительной акции, организованной в преддверии православного праздника, медицинским работникам районных больниц в Суворове и Белеве переданы пасхальные наборы.

Акция прошла на территории избирательного округа депутата Тульской областной Думы, Секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Воробьева при поддержке депутата Государственной Думы Николая Петрунина.

Всего с начала апреля тульские партийцы предоставили для нужд медицинских организаций региона более 6700 респираторов, свыше 3 тысяч защитных костюмов, стерилизаторы, а также бытовую технику и продукты питания для обустройства и функционирования «чистых зон» в инфекционных госпиталях.

Кроме этого, с 16 апреля по инициативе регионального отделения «Единой России» стартовала акция по профилактике распространения COVID-19.

По инициативе регионального отделения «Единой России» стартовала акция по профилактике распространения COVID-19Фото: материалы пресс-служб

В рамках акции в Туле и 6-ти крупных МО области размещено 26 светодиодных билбордов, призывающих земляков заботиться о себе, близких, в условиях распространения коронавируса соблюдать режим самоизоляции.

Визуальное содержание баннеров включает два направления: поддержка медицинских работников и забота о людях старшего поколения.

В рамках акции в Туле и 6-ти крупных МО области размещено 26 светодиодных билбордовФото: материалы пресс-служб

– Региональное отделение партии активно использует различные форматы для масштабной профилактики коронавирусной инфекции, для поддержки медицинских работников, – рассказал Николай Воробьев. – Самое важное, что все мы можем сегодня сделать – это оставаться дома, чтобы уберечь себя и свою семью от опасности быть инфицированным. Разработанная нами наружная социальная реклама еще раз наглядно и широко транслирует этот призыв. Мы очень надеемся, что наши земляки продемонстрируют гражданскую сознательность и предпримут меры безопасности.

Напомним, Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» продолжит оказывать необходимую поддержку гражданам во всех регионах страны до тех пор, пока пандемия не пойдет на спад.