Николай Воробьев: Наша задача – поддержать тех, кому сегодня особенно сложно
В четверг партийцы организовали еженедельную доставку бутилированной питьевой воды для пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на коронавирусную инфекцию. Это люди, находящиеся на лечении в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы. Первая партия полуторалитровых бутылок уже доставлена в лечебное учреждение.
Партийцы организовали еженедельную доставку бутилированной питьевой водыФото: материалы пресс-служб
– Мы будем делать все, что в наших силах, пока наша помощь нужна и медикам, и их пациентам, – отметил депутат Тульской областной Думы, Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев. – Наша задача – поддержать тех, кому сегодня особенно сложно, облегчить, обезопасить труд медицинского персонала и, конечно, по возможности, помочь больным людям.
Также партийцы передали 100 куличей и упаковок творожной массы для сотрудников инфекционных отделений. Еще 200 таких праздничных наборов доставлено в министерство здравоохранения региона и Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Д.Я. Ваныкина.
Первая партия полуторалитровых бутылок уже доставлена в лечебное учреждение.Фото: материалы пресс-служб
Накануне в это медицинское учреждение единороссы передали около 200 защитных костюмов для врачей и персонала, работающих непосредственно с инфицированными пациентами.
Также в рамках благотворительной акции, организованной в преддверии православного праздника, медицинским работникам районных больниц в Суворове и Белеве переданы пасхальные наборы.
Акция прошла на территории избирательного округа депутата Тульской областной Думы, Секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Воробьева при поддержке депутата Государственной Думы Николая Петрунина.
Всего с начала апреля тульские партийцы предоставили для нужд медицинских организаций региона более 6700 респираторов, свыше 3 тысяч защитных костюмов, стерилизаторы, а также бытовую технику и продукты питания для обустройства и функционирования «чистых зон» в инфекционных госпиталях.
Кроме этого, с 16 апреля по инициативе регионального отделения «Единой России» стартовала акция по профилактике распространения COVID-19.
По инициативе регионального отделения «Единой России» стартовала акция по профилактике распространения COVID-19Фото: материалы пресс-служб
В рамках акции в Туле и 6-ти крупных МО области размещено 26 светодиодных билбордов, призывающих земляков заботиться о себе, близких, в условиях распространения коронавируса соблюдать режим самоизоляции.
Визуальное содержание баннеров включает два направления: поддержка медицинских работников и забота о людях старшего поколения.
В рамках акции в Туле и 6-ти крупных МО области размещено 26 светодиодных билбордовФото: материалы пресс-служб
– Региональное отделение партии активно использует различные форматы для масштабной профилактики коронавирусной инфекции, для поддержки медицинских работников, – рассказал Николай Воробьев. – Самое важное, что все мы можем сегодня сделать – это оставаться дома, чтобы уберечь себя и свою семью от опасности быть инфицированным. Разработанная нами наружная социальная реклама еще раз наглядно и широко транслирует этот призыв. Мы очень надеемся, что наши земляки продемонстрируют гражданскую сознательность и предпримут меры безопасности.
Напомним, Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» продолжит оказывать необходимую поддержку гражданам во всех регионах страны до тех пор, пока пандемия не пойдет на спад.
ИСТОЧНИК KP.RU