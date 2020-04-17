2020-04-17T14:36:00+03:00
Здоровье

Стоматология и COVID -19. Что важно знать!

Рассказывает главный врач Семейной стоматологии "Зайка" Ольга Анисенко
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Стоматология и COVID -19. Что важно знать!Стоматология и COVID -19. Что важно знать!
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Дорогие пациенты, мы знаем, что сегодня каждый обеспокоен своей безопасностью и безопасностью своих детей в связи с нашумевшей эпидемией коронавируса. В тоже время, вокруг этой темы возникает много мифов и неоправданных страхов. Мы сочли важным рассказать о безопасности пациентов в нашем стоматологическом центре в условиях эпидемии.

В Семейной стоматологии "Зайка" мы знаем как противостоять коронавирусу.

Коронавирусная инфекция - разновидность ОРВИ, которая передается тем же путем, что и обычные простудные заболевания. Это значит, что при соблюдении всех правил стерилизации и обработки инструментов, поверхностей и помещений, риск заражения вирусом сводится к нулю!

В Семейной стоматологии "Зайка" ВСЕГДА СТРОГО соблюдаются санитарные правила и нормы СанПиН согласно закону РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Как мы обеспечиваем безопасность наших пациентов?

1. Все расходные материалы одноразовые. Перчатки, маски, салфетки, защитный фартук, шапочки и тп. после использования утилизируются в соответствии с правилами.

2. Врачи и ассистенты работают в одноразовых масках и перчатках, которые меняются несколько раз в течение приема.

3. Все инструменты, в том числе индивидуальный набор пациента, набор для первичного осмотра, наконечники, проходят несколько степеней стерилизации после каждого пациента в строгом соответствии стандартам. Стерилизация проводится паровым методом под давлением. Для этого мы используем самые современные автоклавы обеспечивающие высокую степень очистки и обеззараживания инструментов.

4. Все поверхности в кабинетах обрабатываются дезинфицирующим средством после каждого пациента.

5. Обрабатываем не только поверхности, но и воздух. Стоматологические кабинеты оснащены бактерицидными лампами, все по строгому режиму СанПиН.

6. В санузле ЕЖЕЧАСНО проводится обработка всех поверхностей дезинфицирующим средством.

7. Помним и о личной гигиене. Каждый сотрудник при входе в клинику оставляет верхнюю одежду в гардеробной, обувает сменную обувь, моет руки с мылом и обрабатывает антисептиком.

Мы убеждены: излишней педантичности в вопросах стерилизации и безопасности не бывает. Поэтому вы можете быть точно уверенны, что в Семейной стоматологии "Зайка" вы и ваши дети полностью защищены и риск заражения вирусной инфекцией сводится к нулю!!!

Семейная стоматология "Зайка" оказывает комплексные услуги по лечению и профилактике заболеваний зубов взрослых и детей. Опытные специалисты, современное оборудование, лучшие препараты для анестезии и лечения, инновационные методы оказания различных видов стоматологических услуг – всё это делает стоматологическую помощь быстрой, безболезненной и эффективной. У нас лечат зубы без слез.

Для детей - лечение молочных зубов, исправление прикуса, установка брекетов, удаление зубов.

Для взрослых - лечение кариеса, протезирование, ортодонтия, эстетическая стоматология.

Приходите в центр – здесь помогут всем

Все методы лечения подбираются индивидуально.

Записаться на прием вы можете по телефону 70-03-48, +7 903 840-40-78

г. Тула, ул. Кирова, д. 23в

Противопоказания

Противопоказания

ИСТОЧНИК KP.RU

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