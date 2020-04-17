2020-04-17T12:06:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 17 апреля 2020 года составило 25 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 17 апреля 2020
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Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 15 апреля 2020 года составило 25 человекЧисло выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 15 апреля 2020 года составило 25 человекФото: Алексей ФОКИН
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Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 17 апреля 2020 года составило 25 человек.

16 апреля из тульской больницы выписан ребенок. Житель Донского заразился коронавирусом после контакта с родственником. Заболевание проходило в легкой форме. После получения повторного отрицательного теста на коронавирус мальчика отпустили домой.

Вместе с тем 17 апреля стало известно о новых случаях заболевания - COVID-19 подтвердился у 25 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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