Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 17 апреля 2020: диагноз подтвердился у 25 человек

В Тульской области по состоянию на 17 апреля 2020 коронавирус зафиксирован еще у 25 человек. Наличие инфекции подтверждено в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии.

Заболевание выявлено у жителей Тулы, Донского, Заокского, Щекинского, Ясногорского, Узловского и Тепло-Огаревского районов.

Из них 6 человек работают в Московской области, остальные контактировали с заболевшими. Всех заразившихся своевременно изолировали.

Таким образом, в Тульской области число заболевших достигло 199.