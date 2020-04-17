Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 17 апреля 2020: диагноз подтвердился у 25 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 17 апреля 2020 года
Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 17 апреля 2020: диагноз подтвердился у 25 человекФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области по состоянию на 17 апреля 2020 коронавирус зафиксирован еще у 25 человек. Наличие инфекции подтверждено в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии.
Заболевание выявлено у жителей Тулы, Донского, Заокского, Щекинского, Ясногорского, Узловского и Тепло-Огаревского районов.
Из них 6 человек работают в Московской области, остальные контактировали с заболевшими. Всех заразившихся своевременно изолировали.
Таким образом, в Тульской области число заболевших достигло 199.
ИСТОЧНИК KP.RU