2020-04-17T12:00:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 17 апреля 2020: диагноз подтвердился у 25 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 17 апреля 2020 года
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Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 17 апреля 2020: диагноз подтвердился у 25 человекНовые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 17 апреля 2020: диагноз подтвердился у 25 человекФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области по состоянию на 17 апреля 2020 коронавирус зафиксирован еще у 25 человек. Наличие инфекции подтверждено в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии.

Заболевание выявлено у жителей Тулы, Донского, Заокского, Щекинского, Ясногорского, Узловского и Тепло-Огаревского районов.

Из них 6 человек работают в Московской области, остальные контактировали с заболевшими. Всех заразившихся своевременно изолировали.

Таким образом, в Тульской области число заболевших достигло 199.

ИСТОЧНИК KP.RU

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