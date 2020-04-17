2020-04-17T12:00:50+03:00
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Конкурс "Мисс самоизоляция"

«Комсомолка» совместно с "Золотым квадратом" проводит конкурс на самый модный образ в период самоизоляции
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Конкурс "Мисс самоизоляция"Конкурс "Мисс самоизоляция"
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Мода, мы скучаем по тебе. На карантине некуда выгулять наряды. За окном весна, а платья и костюмы висят невостребованными в шкафу.

Давайте помечтаем и ударим фэшном по уютным домашним аутфитом. Тема: «Вечеринка после карантина». Мы представим фото участниц в самых красивых и смелых нарядах.

Лучшие образы выберет жюри: стилисты Ольга Дудник, Гая Петросян, Анна Сапрыкина, парикмахер-колорист Дмитрий Иваненков, визажист Екатерина Паршина.

Стилист Ольга Дудник Фото: Личный архив героя публикации

Стилист Ольга ДудникФото: Личный архив героя публикации

Стилист Гая Петросян Фото: Личный архив героя публикации

Стилист Гая ПетросянФото: Личный архив героя публикации

Стилист Анна Сапрыкина Фото: Личный архив героя публикации

Стилист Анна СапрыкинаФото: Личный архив героя публикации

Парикмахер-колорист Дмитрий Иваненков Фото: Личный архив героя публикации

Парикмахер-колорист Дмитрий ИваненковФото: Личный архив героя публикации

Визажист Екатерина Паршина Фото: Личный архив героя публикации

Визажист Екатерина ПаршинаФото: Личный архив героя публикации

Победительница появится на страницах специального номера «Золотого квадрата» и получит в подарок Beauty box от сети магазинов профессиональной косметики.

Также читатели "Комсомолки" могут выбрать свою "Мисс самоизоляция". Для того, чтобы отдать свой голос за фаворитку, необходимо «кликнуть» сердечко на фото участницы.

Принимается по одному голосу с устройства за каждую из девушек раз в 24 часа.

Результаты подведем 30 апреля.

Важно! Ход голосования проверяется. Голоса, имеющие признаки «накруток», удаляются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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