2020-04-17T12:00:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос Парада Победы 2020 в Туле: какого числа пройдёт и почему переносят

Стало известно о переносе юбилейного Парада Победы в Туле в 2020 году. Вместо 9 мая шествие состоится позже
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Перенос Парада Победы 2020 в Туле: какого числа пройдёт и почему переносятПеренос Парада Победы 2020 в Туле: какого числа пройдёт и почему переносятФото: Алексей ФОКИН
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Ситуации с распространением коронавируса помешала проведению Парада Победы 9 мая 2020 года. Глава государства принял решение о его переносе. Кроме того, отложены все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

- Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям,- сказал Владимир Путин.

О новой дате празднования пока не сообщается. "КП-Тула" предполагает, что вариантов новой даты может быть несколько. Например, 24 июня — день Парада Победы в 1945 году. Или 2 или 3 сентября - день окончания Второй мировой войны, когда пандемия точно пройдет.

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Но пообещал, что все мероприятия состоятся после ухода коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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