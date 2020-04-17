Перенос Парада Победы 2020 в Туле: какого числа пройдёт и почему переносят
Ситуации с распространением коронавируса помешала проведению Парада Победы 9 мая 2020 года. Глава государства принял решение о его переносе. Кроме того, отложены все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.
- Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям,- сказал Владимир Путин.
О новой дате празднования пока не сообщается. "КП-Тула" предполагает, что вариантов новой даты может быть несколько. Например, 24 июня — день Парада Победы в 1945 году. Или 2 или 3 сентября - день окончания Второй мировой войны, когда пандемия точно пройдет.
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ИСТОЧНИК KP.RU