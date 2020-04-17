2020-04-16T17:17:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 17 апреля 2020: эпидситуация в регионе ухудшается

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 17 апреля 2020
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 17 апреля 2020Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 17 апреля 2020Фото: материалы пресс-служб
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Эпидемиологическая ситуация в Тульской области остается напряженной. Зарегистрировано 174 случая заражения COVID-19. Еще 7 человек проходят лечение на территории региона, но включены в статистику других субъектов.

- В нашем регионе растет число людей с подтвержденным анализом на коронавирус, есть уже и тяжелые случаи. Опасность реальна! Мы взываем к сознательности туляков: не выходите из дома без необходимости. Позаботьтесь о себе и своих близких, - сказал первый заместитель Губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Кроме того, 10 человек находятся на кислородной поддержке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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