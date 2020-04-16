Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 16 апреля 2020 года составило 24 человека
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 16 апреля 2020 года
Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области составило 24 человекаФото: Алексей ФОКИН
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Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 16 апреля 2020 года составило 24 человека.
15 апреля из больниц Тулы и Новомосковска выписали 5 человек — 3 туляков, по одному жителю Новомосковска и Узловой. Они прошли полный курс терапии и получили повторные отрицательные тесты на коронавирус.
Вместе с тем 16 апреля зарегистрировано 44 новых случая заболевания COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU